Osimhen – Probabile rientro in squadra il 9 ottobre al Maradona, contro la Cremonese

Victor Osimhen, come ricorderete si è infortunato sul finire della prima frazione di gioco della gara di Champions League contro il Liverpool, a Fuorigrotta. Al momento, lo stanno sostituendo egregiamente i due nuovi acquisti Raspadori e Simeone, autori anche di due reti ciascuno tra campionato e Coppa. Intanto l’attaccante azzurro si sta sottoponendo ancora alle terapie di rito. Per il rientro in squadra del nigeriano, tuttavia, occorre ancora attendere, i tempi per guarire da una lesione al bicipite femorale sono, come minimo, di un mese per cui, la data probabile in cui potremmo rivederlo in campo potrebbe essere il 9 ottobre giorno della partita di campionato con la Cremonese, allo stadio Maradona. L’auspicio di Spalletti è, però, quello di poterlo utilizzare per una manciata di minuti, qualche giorno prima, nel match di Champions contro l’Ajax, in programma in Olanda il prossimo 4 ottobre. Ma è solo una speranza.