CHAMPIONS LEAGUE – Splendida notte europea per Napoli e Inter

Il martedì di Champions League delle due compagini italiane impegnare si è rivelato sontuoso grazie a due successi importantissimi. Ma il Napoli è stato a dir poco superlativo, al punto di far brillare di gioia gli occhi dei tifosi azzurri che hanno visto i lori beniamini surclassare, travolgere, annichilire gli olandesi dell’Ajax, in casa propria, con un pesantissimo ed umiliante 6 a 1 finale che consolida il primato nel girone A, a punteggio pieno in tre gare. I partenopei, in questa manifestazione, dopo soli 270 minuti di gioco, hanno già realizzato la bellezza di tredici reti, cosa mai accaduta in passato per una formazione del nostro paese. Una grossa ipoteca, dunque, per, non solo approdare agli ottavi di finale di Champions ma anche per conquistare il primo posto a spese del super blasonato Liverpool. Nell’altra gara vittoria di misura dei nerazzurri di Inzaghi, a San Siro, contro i catalani del Barcellona. Tre punti d’oro che rimettono in gioco l’Inter per la qualificazione alla fase successiva. Quest’oggi toccherà a Milan e Juve emulare le consorelle italiane.