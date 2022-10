Gli interventi di Enzo Bucchioni e Josè Alberti a Radio Marte

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto su Radio Marte in MSL- Forza Napoli Sempre (ogni giorno in onda dalle 12 alle 13): ENZO BUCCHIONI: “Il Napoli è sempre più una realtà del campionato, anche se sarà il tempo a dirci la verità. La squadra ha fornito squarci di grandissimo spettacolo. Mi godo questa squadra, riesce ad uscire da partite complicate come quella di ieri, grazie anche alla gestione di Spalletti. La Roma? In 10 contro 11 avrebbe dovuto fare una gran partita ma ha faticato, senza avere un’idea di gioco, poi si è fatto male Dybala. La Roma ha un calcio vecchio rispetto al Napoli. Milan e Atalanta invece giocano un calcio interessante. Il livello del campionato? Non penso si sia abbassato in assoluto. Il Napoli vince con personalità, qualità e vince in Europa. Poi è chiaro c’è la Juve che sta facendo male ma il campionato non è inferiore in assoluto. Chi al posto di Rrhamani? Spalletti, in allenamento, ha visto che la coppia dei centrali con Ostigard e Kim funziona meglio e per questo lo ha scelto, lasciando ancora in panchina Jan Jesus. Ostigard è un profilo interessante, è acerbo ma le qualità ci sono”.

Josè Alberti, intermediario argentino, è intervenuto su Radio Marte in MSL- Forza Napoli Sempre (ogni giorno in onda dalle 12 alle 13): “Chi viene dal settore giovanile del River Plate, dove ti insegnano le tecniche individuali, la furbizia – e Simeone viene da quella squadra – diventa grande. Giovanni è rapido e vede molto bene il gioco e la porta: due mesi fa dissi ad un giornalista che se fosse arrivato al Napoli avrebbe fatto 16/20 gol per qualità tecnica e visione di gol. Questo Napoli è una squadra veramente molto buona. Però l’anno scorso il Napoli ha avuto l’occasione più grande di tutta la sua storia di vincere il campionato e se l’è fatta scappare perdendo contro lo Spezia, l’Empoli e via discorrendo. Ho paura che il Napoli non sia ancora capace di mantenersi costantemente al livello attuale, ma speriamo che possa diventarlo”