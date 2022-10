Karim Benzema vince il Pallone d’Oro 2022. A consegnare il trofeo all’attaccante del Real Madrid, protagonista dell’ultima Champions, è Zinedine Zidane. Mbappé fuori dalla top 5.

Benzema si aggiunge anche alla lunga lista dei Palloni d’Oro madridisti. Il Real ha voluto celebrare il suo ingresso in questo “tempio” con un post su Twitter in cui compaiono tutti alle sue spalle: Di Stefano, Kopa, Figo, Cristiano Ronaldo, Modric, ma anche Cannavaro e Ronaldo (che lo alzarono con la maglia del Real dopo le loro stagioni rispettivamente con Juve e Inter). Il Real, inoltre, ha “accolto” Palloni d’Oro come Zidane, Kakà e Owen (che lo avevano conquistato con altri club).

Sky