Posticipi di A del Lunedì – Undicesimo turno, vittorie per Sampdoria e Sassuolo

Si sono disputati, ieri, gli ultimi due posticipi di serie A, che hanno chiuso l‘undicesimo turno di campionato. Questi i risultati :

Cremonese – Sampdoria 0-1

Sassuolo – Verona 2-1

Una boccata d’ossigeno per i blucerchiati che hanno espugnato lo Zini di Cremona, relegando i padroni di casa all’ultimo posto in classifica. Si fa critica anche la situazione dei giallobù scaligeri che occupano, dopo la sconfitta in Emilia, il penultimo gradino della graduatoria.