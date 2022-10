L’ex arbitro Baldas a SerieANews: “Giusto fermare Manganiello e Abisso. Ieri quanti disastri…”

Dodicesima giornata difficile per gli arbitri della Serie A. L’ex fischietto internazionale Fabio Baldas ai nostri microfoni

“Il giallo a Milinkovic-Savic è un grosso errore”, spiega ai microfoni di SerieANews.com, Fabio Baldas, ex arbitro internazionale. Che di qui continua: “Il calciatore va per giocare il pallone, non va con nessuna intenzione di colpire l’avversario. Non è un pestone volontario. Detto questo, l’errore c’è ed è evidente, ma Milinkovic-Savic ha preso anche altre ammonizioni prima di queste… È sempre l’ultima a fare clamore”.

Nel continuare la propria analisi, poi, Baldas è netto: “Episodi del genere dimostrano una poca conoscenza del gioco del calcio. Su un errore del genere non si può sbagliare. Non so poi se avere un ex calciatore al fianco degli arbitri in cabina possa risolvere tutto, ma di certo può dare una mano. Tutto quello che può far bene al calcio, comunque, è benvenuto”.

Dall’episodio di Milinkovic-Savic ci spostiamo su un possibile scenario: introdurre la revisione del VAR in caso di episodi che coinvolgono calciatori in potenziale diffida, potrebbe aiutare ad evitare errori come quello di ieri? “Non sono d’accordo – frena Baldas, che argomenta – È vero che un calciatore rischia la squalifica, ma bisogna mettere nel sacco anche le ammonizioni precedenti. Non si può fare solamente analisi dell’ultimo giallo. L’episodio di Milinkovic-Savic fa clamore perché capita in corrispondenza del Derby. Probabile che con un’altra partita non sarebbe successo tutto questo marasma”.

Una parentesi poi anche sull’errore di Abisso in Torino-Milan, con la spinta non sanzionata a Junior Messias su Buongiorno: “Anche quello è un grave errore, torniamo al discorso di prima. Dalle immagini l’arbitro può sembrare coperto e lontano dall’azione, ma ci sono le telecamere e il guardalinee. Se sfugge qualcosa all’arbitro, non capisco perché il VAR non interviene. Almeno faglielo andare a rivedere e che decida comunque lui”.

Gli episodi per Baldas, però, non finiscono qui: “Parliamo ovviamente di questi due errori, ma ieri è stata una giornata piena zeppa di sviste. Anche gli arbitri più quotati hanno fatto disastri. Chiffi non ha buttato fuori un giocatore della Juventus per un’entrata da dietro contro il Lecce. Al Napoli manca un rigore solare contro il Sassuolo. Massa senza VAR non avrebbe neanche visto quella brutta entrata in Spezia-Fiorentina… Mi duole dirlo, ma se non ci fosse la tecnologia, questi arbitri sarebbero tutti in grandissima difficoltà”.

Per chiudere, infine, chiediamo a Baldas se si attende un turno di stop per Manganiello e Abisso: “Sarebbe la cosa più logica. Anche ai miei tempi, quando commettevi errori decisivi come quelli di ieri, venivi fermato per uno o due turni. E poi riprendevi dalla Serie B e piano piano tornavi. Altrimenti diventa tutto troppo semplice, uno sbaglia e continua ad andare avanti. Credo proprio che Rocchi fermerà entrambi, mi sembra anche corretto”.