LE PAGELLE DEGLI AZZURRI: Lobotka detta legge, Meret in chiaroscuro

MERET 5,5: due belle parate, ma molto incerto sui due gol subiti, soprattutto sulla prima rete paiono evidenti le sue responsabilità. DI LORENZO 6: spinge con giudizio e copra bene la propria zona. Prestazione come al solito confortante quella del capitano. Ostigard 6: aveva segnalato un bel gol, annullato per un leggerissimo fuorigioco. Solido, aitante, forse meno dotato nel palleggio rispetto ai compagni. KIM MINJAE 6,5: dominante, aggressivo e anche tecnico quando si tratta di lanciare palla. Un paio di lanci lunghi ci hanno ricordato il grande Krol… Peccato che nel finale si addormenta sulla situazione che porterà gli inglesi a sbloccare il risultato. QMATHIAS OLIVERA 6,5: partita perfetta su Salah almeno fino al gol su azione di calcio d’angolo… NDOMBELE 6: mezzo voto in meno perché a volte ritarda il passaggio, tiene troppo palla, ma stasera ha dimostrato qualità tecnica e una tenuta fisica finalmente più che accettabile. (88′ Raspadori S. V.) Lobotka 7: uscito lui si è spenta la luce e la squadra ha perso palleggio e distanze in campo. ANGUISSA 6,5: non è ancora il miglior Anguissa, quello prima dell’infortunio per intenderci. Ma si è battuta e ha dato tutto se stesso… (82′ Zielinski S. V. pochi minuti, non può incidere) POLITANO 6: si è visto più in fase di non possesso che in avanti, giudizioso ma poco ficcante oggi. (70′ LOZANO 5,5: entra un po’ svogliato in campo, questa volta non dà il solito cambio di passo) OSIMHEN 5,5: fa a sportellate con Van Dijk, ma spesso perde il duello di forza. Poco pericoloso questa volta per la difesa avversaria (88′ Simeone S. V.) KVARATSKHELIA 7: fa ammattire Alexander-Arnold che non lo prende mai. È tra i più intraprendenti del Napoli, ma i compagni lo assistono poco oggi… (82′ Elmas S. V. ingresso anonimo il suo).

Vincenzo Letizia

