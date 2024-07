DI MARZIO- Buongiorno-Napoli, c’è il sì del giocatore. Nelle prossime ore si cercherà l’intesa contrattuale

Dopo essere stato a lungo cercato dal Napoli, anche l’Inter si è interessato ad Alessandro Buongiorno. Nella giornata di oggi (giovedì 4 luglio) l’agente del difensore, Giuseppe Riso, ha incontrato i due club e, successivamente, si è trovato a cena con lo stesso Buongiorno.

Il Napoli ha raggiunto un’intesa di massima con il Torino per Buongiorno sulla base di 35 milioni di euro più 5 di bonus. È ancora da trovare, invece, l’accordo tra il club di De Laurentiis e il giocatore. Nell’incontro di oggi, si è parlato della possibilità di inserire una clausola rescissoria da 70 milioni che diventerebbe valida dopo 3 anni di permanenza di Buongiorno a Napoli.

Sul giocatore si è però inserito anche l’Inter, che vuole acquistare un nuovo difensore per sostituire l’infortunato Buchanan (utilizzando Darmian e Carlos Augusto come esterni a tutta fascia). Il club nerazzurro ha parlato con l’agente di Buongiorno, ma prima deve concludere una cessione (come per esempio De Vrij, per cui potrebbe arrivare un’offerta dall’Arabia).

Il giocatore questa sera si è quindi confrontato con il suo agente, Giuseppe Riso, per parlare del suo futuro. Buongiorno doveva infatti decidere se accettare da subito l’offerta del Napoli o se aspettare l’Inter.

Terminata la cena con Buongiorno, Giuseppe Riso si è incontrato con il dirigente del Napoli Giovanni Manna. L’agente ha dato l’ok al Napoli da parte di Buongiorno per andare avanti nella trattativa. Nelle prossime ore le parti lavoreranno quindi per trovare un accordo sulle ultime situazioni contrattuali ancora in ballo.

GianlucaDiMarzio.com