5 luglio 1984, Maradona sbarca a Napoli. Sono trascorsi 40 anni

Esattamente 40 anni fa Diego Armando Maradona veniva presentato ai napoletani allo stadio San Paolo di Napoli, un evento unico, impianto gremito per attendere la stella argentina. Era il 5 luglio 1984, una data indimenticabile per tutti i tifosi partenopei. Da quel giorno cambiò per sempre la storia del club azzurro e della città napoletana. Il grande colpo di mercato fu firmato da Corrado Ferlaino e Antonio Juliano che lo strapparono al Barcellona per 13 miliardi di lire.

L’accordo con il Barcellona non fu certamente facile. Ferlaino fu autore di un colpo di genio il 30 giugno di quell’anno. Quando arriva a Milano non aveva ancora i soldi in tasca. Tantomeno il contratto firmato da Maradona. Allora fa l’unica cosa pensabile per non sbriciolare il sogno: bluffa. In Lega depositò una busta vuota, poi corse verso un altro aereo. Fece firmare El pibe de Oro, quindi tornò in Italia a notte fonda. Di nuovo Milano, di nuovo la Lega Calcio. A una guardia giurata disse di avere consegnato un documento sbagliato. Si fece incredibilmente aprire e scambiò le buste.

