Coppe Europee – Roma ai playoff di Europa League, Lazio retrocessa in Conference, Fiorentina spareggio contro una terza della seconda competizione

Giovedì di Coppe in chiaroscuro per le tre squadre italiane impegnate in Europa e Conference League. La Roma ha battuto i bulgari del Ludogorets per 3 a 1 e dovrà disputare i playoff contro una delle retrocesse dalla Champions, mentre la Lazio, battuta per 1 a 0, in Olanda, dal Feyenord, scende in Conference. Infine la Fiorentina, pur vincendo in casa con il Riga, per 3 a 0, giungendo seconda nel proprio girone, dietro il Basaksehir è costretta a giocarsi lo spareggio con una terza di Europa League per guadagnare gli ottavi della competizione. Anche per queste tre formazioni si conosceranno gli avversari lunedì prossimo con i sorteggi delle varie manifestazioni continentali.