Sono stati appena sorteggiasti gli accoppiamenti degli ottavi di finale della massima competizione continentale per club. Dall’urna di Nyon, per il Napoli, è uscito il Francoforte , formazione tedesca certamente alla portata degli uomini di Spalletti. La gara di andata si disputerà in casa dei tedeschi e il ritorno al Maradona, un vantaggio non da poco.