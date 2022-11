ANTICIPI DI SERIE A,14esima giornata – Il Napoli scappa via, Milan, pari a Cremona, a otto punti

La quattordicesima giornata, penultima della prima parte della stagione, si è aperta ieri, con tre anticipi, nei quali solo gli azzurri di Spalletti hanno vinto la propria gara interna conto l’Empoli, per 2 a 0, mentre il Milan ha impattato, a reti bianche, allo Zini di Cremona e lo Spezia ha pareggiato, in casa, per 1 a 1 con l’Udinese. In virtù di tali risultati il Napoli, con 38 punti in classifica scappa via e mette un solco tra le altre contendenti al titolo,. Oggi sono ben otto i punti di distanza della squadra campione d’Italia dai partenopei, i quali chiudono l’anno, in bellezza dall’alto della decima vittoria consecutiva in campionato. Nella giornata odierna si disputeranno altre cinque gare, mentre il turno infrasettimanale avrà il suo epilogo soltanto domani sera con gli ultimi due posticipi.