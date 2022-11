Mondiali – Clamoroso, l’Arabia Sudita batte l’Argentina di Leo Messi per 2 a 1

Prima vera sorpresa di questo Mondiale qatariota: si è appena conclusa la gara tra Argentina e Arabia Saudita con un risultato che nessuno avrebbe mai immaginato, ma il calcio, si sa, non è una scienza esatta, I Sauditi, in svantaggio per un rigore trasformato da Messi, nella prima frazione di gioco, nel secondo tempo sono scesi in campo agguerritissimi ed in otto minuti hanno prima pareggiato e poi sorpassato i biancocelesti, vincendo pertanto il match che si è protratto fino al minuto 59 della ripresa, per 2 a 1. Per la cronaca gli argentini non perdevano una partita da 36 gare, per cui si tratta di una vera e propria impresa, quella realizzata dalla compagine araba. Debutto amaro, dunque, per il capitano dell’Argentina che ora è costretta a vincere il prossimo incontro, per non rischiare l’eliminazione..