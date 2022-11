Mercato – Il napoletano Mazzocchi vice di Di Lorenzo ? Giuntoli lo mette nel mirino tra gennaio e giugno

Giovanni Di Lorenzo, terzino destro del Napoli e della nazionale italiana è un autentico maratoneta, essendo stato sempre presente in tutte le partite finora disputate dalla compagine di Spalletti. La sua alternativa, attualmente, è il giovane Zaniolo, un calciatore dalle grandi prospettive ma di poca esperienza. Al fine di far rifiatare il veterano esterno ex Empoli, Cristiano Giuntoli si sta guardando attorno per trovare un altro terzino che possa sostituirlo degnamente in caso di necessità. Di Lorenzo non è certamente un robot e non può giocare 50/60 partite all’anno. Il Napoli, pertanto ha messo gli occhi sul laterale ambidestro della Salernitana Pasquale Mazzocchi, peraltro napoletano nato nel quartiere Barra, che ha pure già indossato la maglia dell’Italia. La trattativa potrebbe andare in porto tra gennaio e giugno, tuttavia il patron del club granata Danilo Iervolino cederebbe Mazzocchi solo in presenza di una offerta vantaggiosa ossia , sopra i 10 milioni. Il ds azzurro sta studiando il da farsi, magari cercando di portarlo alla corte di Spalletti già nel prossimo mese di gennaio. Per ora, è solo un’ipotesi suggestiva ma percorribile, vedremo più in là come si evolverà questa trattativa.