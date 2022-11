Qatar 2022 – La Francia travolge l’Australia per 4 -1, sugli scudi gli “italiani” Rabbiot e Giroud

La Francia, campione del mondo uscente esordisce nel migliore dei modi nella nuova competizione intercontinentale che si sta svolgendo in Qatar. Infatti i transalpini, trascinati dagli “italiani Rabbiot e Giroud, rimontano il gol iniziale degli australiani e quindi travolgono gli avversari con un perentorio 4 a 1 finale che non lascia scampo all‘Australia. Le reti dei galletti sono state realizzate da Rabbiot, da Giroud, doppietta e da Mbappè. Con questo risultato la formazione di Deschamps ha fatto intendere che chi ha ambizioni di vincere il Mondiale deve fare i conti con i campioni del 2018, nuovamente favoriti per il titolo. Il quotidiano sportivo più celebre della Francia, “L’Equipe”, stamane, tesse le lodi della squadra nazionale titolando in prima pagina “ Bleus Ciel “, ossia Cielo blu in riferimento al colore delle maglie dei giocatori transalpini.