Infortunio Kim – Spalletti, in ansia per le condizioni del sudcoreano, in forte dubbio per la gara contro il Ghana

L‘infortunio del forte difensore azzurro Kim Min -Jae, che ha accusato uno stiramento al polpaccio nel corso dell’ultima gara contro l’Uruguay, tiene in grande apprensione il tecnico azzurro ed il ct della selezione asiatica, tanto è vero che la sua presenza, quest’oggi, contro il Ghana nella seconda gara della Corea del Sud, in questo Mondiale, è fortemente in dubbio. Al momento Le condizioni del calciatore del Napoli sono da valutare e qualcosa di più si potrà sapere soltanto in serata. Pertanto il club partenopeo è alla finestra, aspettando di capire gli sviluppi su Kim. Il commissario tecnico Paulo Bento spera di poterlo recuperare per il match, fondamentale, ai fini del passaggio del turno, di questo primo pomeriggio.