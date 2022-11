Napoli – Giovedì, primo dicembre, partenza per la Turchia, in programma due gare amichevoli

Le due settimane di vacanze per gli azzurri non impegnati ai Mondiali, sono ormai, quasi terminate, infatti dopodomani, in quel di Castel Volturno, ci sarà il raduno per preparare la partenza per la Turchia del primo dicembre, dove sono in programma due gare amichevoli per ritrovare il ritmo partita. Il Napoli soggiornerà nella bellissima città di Antalya, ambita meta turistica, in un hotel vicino al mare, in cui ci sono ben tre campi di calcio, dove il gruppo di Luciano Spalletti riprenderà la preparazione, in vista della ripresa del campionato prevista per il 4 di gennaio. Gli azzurri rimarranno in Turchia fino al 12 dicembre; in questo periodo andranno in scena due partite una, con la formazioni locale, compagine allenata dall’ex juventino Andrea Pirlo, ovvero ’Antalyaspor e l’altra contro gli inglesi del Crystal Palace. Al ritorno a Napoli, quindi, si terrà una terza amichevole, allo stadio Maradona, con il Villarreal degli ex Reina e Albiol. Infine qualche giorno prima delle festività natalizie, l’ultima partita, in trasferta, contro una formazione ancora da definire.

Fonte: Corriere dello Sport