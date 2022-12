QATAR 2022 – Kim avanti con la sua Corea, Anguissa eliminato con il Camerun

Nell‘ultima tornata dei gironi di qualificazione del Mondiale in Qatar, la Corea del Sud tra le cui fila milita l’azzurro Kim Min – Jae, battendo il Portogallo di Ronaldo, per 2 a 1, ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale, mentre il Camerun, pur sconfiggendo il Brasile per 1 a 0 non è riuscito a fare altrettanto. Anche l’Uruguay non ce l’ha fatta a causa della peggiore differenza reti, rispetto alla Svizzera, vittoriosa sulla Serbia per 3 a 2, malgrado il successo sul Ghana per 2 a 0 e quindi torna a casa. Dunque Kim va avanti mentre Anguissa e Olivera ritornano nei rispettivi paesi d’origine per godere di un periodo di riposo post mondiale, per poi aggregarsi al Napoli, in Turchia, oppure a Castel Volturno.