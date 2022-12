Buone notizie per i tifosi napoletani – Amichevoli in Turchia gratis per gli abbonati a Dazn

Il Napoli è attualmente in ritiro in Turchia per la preparazione in vista del ritorno del campionato fissato per l’inizio del mese prossimo. Nel corso del soggiorno, presso un famoso Resort, di una cittadina della provincia di Antalya, gli azzurri saranno impegnati in due partite internazionali a carattere puramente amichevole. La prima si terrà contro la formazione locale dell’Antalyaspor allenata dall’ex bianconero Andrea Pirlo, programmata per mercoledì 7, mentre la seconda è in calendario domenica 11 con il Crystal Palace. Tutte e due le gare saranno trasmesse dalla piattaforma Dazn, gratis, per i soli abbonati. A Sky, invece, entrambe le partite saranno acquistabili in pay per wiew al costo di €9,99. Dunque una buona notizia per i sostenitori napoletani che hanno inteso abbonarsi all’emittente Dazn per seguire, in poltrona, la stagione degli azzurri