Amichevole Napoli vs Villarreal – Prezzi popolari per il match del Maradona del 17 dicembre

La SSCN ha deciso di praticare la politica dei prezzi popolari per consentire alle famiglie di venire allo Stadio Maradona il prossimo 17 dicembre, alle ore 20,30, in occasione della partita amichevole, contro il Villarreal degli ex Reina e Albiol, due grandi protagonisti del Napoli forgiato da Benitez. Un regalo ai tifosi azzurri in vista del Natale. Già da oggi sono in vendita i tagliandi per questo test internazionale che saggerà il momento di forma del gruppo di Spalletti, che per quella data, potrebbe essere al completo. Ecco qui di seguito i prezzi settore per settore:

Tribuna Posillipo € 35,00

Tribuna Nisida € 25,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 15,00

Curve € 8,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Non sarà consentito il cambio utilizzatore del biglietto.

Al momento, gli anelli inferiore delle curve non saranno posti in vendita.

I tagliandi possono essere acquistati direttamente nei punti vendita Ticketone, oppure on line collegandosi al sito https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215. Ciascun tifoso non potà comprare più di quattro biglietti.