IL FISCHIETTO – SALERNITANA vs NAPOLI affidata a Chiffi di Padova, al Var Nasca

Per l’anticipo di A di sabato alle 18, allo Stadio Arechi, tra Salernitana e Napoli, valido per la giornata numero 19, ultima di andata, il designatore arbitrale Rocchi ha scelto Daniele Chiffi di Padova, con cui collaboreranno gli assistenti di linea Mokhtar e Palermo, il quarto uomo Volpi ed infine Nasca e Massa in sala Var. Per la cronaca, l’ultimo precedente con il fischietto veneto ci porta alla mente la famosa gara con il Verona, a Fuorigrotta, di un paio di anni fa, terminata con il risultato di 1 a 1 che costò agli azzurri la mancata partecipazione alla Champions League, a vantaggio della Juventus.