Emanuele Calaiò – “Il Napoli dovrà mettere in mostra tutto il carattere e l’orgoglio per vincere a Salerno”

L’ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò, detto l’arciere per il suo modo di esultare dopo una rete, che conosce benissimo l’ambiente salernitano, per aver lavorato come dirigente nel club granata, è stato intervistato, in qualità di doppio ex, da una radio locale sul prossimo derby campano in programma sabato all’Arechi, nell’anticipo della diciannovesima giornata di campionato. Queste le sue dichiarazioni:

“Dopo la sconfitta di Coppa, il Napoli saprà che dovrà mettere in campo la massima concentrazione, senza mai sottovalutare l’avversario. Anche con nove punti di vantaggio, nulla è deciso, quindi mai mollare la presa, Conosco molto bene Salerno, i granata tengono tantissimo a questo derby campano. Sarà una partita non facile, anzi assai ostica, il Napoli dovrà far emergere tutto il proprio carattere le proprie qualità per portarla a casa i tre punti. Gli azzurri hanno, quest’anno, una mentalità vincente, rispetto allo scorso campionato, quindi, imparata la lezione di martedì, scenderanno in campo per centrare l’obiettivo vittoria per continuare lo splendido cammino intrapreso fino a questo momento. “