IL PUNTO SULLA A ,19esima giornata – La Roma sale al terzo posto, oggi tocca all’Inter e domani al Milan

La domenica di serie A, relativa all’ultimo turno del girone di andata, ha registrato, dopo gli anticipi di sabato di cui abbiamo già parlato, altre quattro gare. Si sono disputate, ieri, le seguenti partite:

Sampdoria – Udinese 0-1

Monza – Sassuolo 1-1

Spezia – Roma 0-2

Juventus – Atalanta 3 -3.

Grazie al successo esterno della formazione di Mourinho, i giallorossi salgono al terzo posto con 37 punti, gli stessi dell’Inter che però giocherà stasera, in casa, contro l’Empoli, cosi come il Bologna che affronterà, davanti al proprio pubblico, la Cremonese, mentre domani sera Lazio vs Milan archivierà la diciannovesima giornata. Spettacolare e pirotecnico pari, allo Stadium di Torino tra bianconeri e bergamaschi che confermano il loro grande feeling col gol. Un 3 a 3 molto avvincente che, in attesa del risultato della Lazio, proietta l’Atalanta a quota 35, in quinta posizione. Intanto i neroverdi emiliani conquistano il primo punto di questo 2023. Sempre più complicata, viceversa, la classifica della Sampdoria, ferma al penultimo posto con soli 9 punti, in virtù dell’ennesimo k o casalingo.