Brekalo, la Fiorentina prova a respingere gli inserimenti di Napoli e Udinese

Non solo Napoli e Udinese: anche la Fiorentina insiste per Josip Brekalo. La società viola vuole mantenere il vantaggio accumulato e respingere gli inserimenti delle altre squadra. La Fiorentina ha mantenuto un forte filo diretto con gli agenti dell’ex Torino e spera di arrivare alla conclusione positiva della trattativa.

Il calciatore resterà svincolato a giugno, essendo in scadenza di contratto con il Wolfsburg. Nonostante ciò, Giuntoli e la dirigenza degli azzurri vorrebbero anticipare a oggi la futura mossa a parametro zero. Resta però il problema della lista dei giocatori del Napoli, che al momento necessita di essere sfoltita. Tutto dipenderà dalle uscite, con le prossime ore che saranno decisive per capire i margini di intervento.

