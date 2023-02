ANTICIPI DI A del sabato – Risultati della 21esima giornata

Nel Sabato di serie A che ha visto disputarsi tre anticipi, validi per la ventunesima giornata, si sono registrati i seguenti risultati:

Cremonese – Lecce 0-2

Roma – Empoli 2-0

Sassuolo – Atalanta 1-0

Tre successi fondamentali per gli obiettivi delle squadre vincenti. La formazione giallorossa agguanta momentaneamente l’Inter a 40 punti e consolida la sua posizione in zona Champions, mentre l’Atalanta si ferma nuovamente e non riesce a superare il Milan. Si è ripreso completamente il Sassuolo, oggi ala pari con la Juventus, a quota 23. Ottimo blitz dei salentini allo Zini che mette al riparo da brutte sorprese. Si fa drastica la classifica, invece, per i lombardi, costretti all’ultimo posto in graduatoria. Una Cremonese dai due volti, bella e cinica in Coppa Italia e brutta e rinunciataria in campionato. Follie del calcio.