CALCIOMERCATO – Victor Osimhen sempre più nel mirino delle big europee

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, attualmente è il capocannoniere della Serie A con 14 gol realizzati e le sue performances straordinarie hanno attirato l’attenzione di club di mezza Europa. Già nel passato mercato estivo ci furono avvisaglie in tal senso, infatti il Manchester United, bussò alla porta della società partenopea ampiamente interessato al numero 9 azzurro. Si tirò in ballo un possibile scambio con Cristiano Ronaldo, ma poi tutto sfumò. Ieri, il tabloid britannico “Mirror“, ha parlato del Chelsea che non baderebbe a spese pur di portare in Premier il centravanti nigeriano. Ma ci sono anche altri due potenti club come Il PSG ed il Manchester United sulle sue tracce. De Laurentiis, ovviamente, se arrivasse un’offerta superiore ai cento milioni di euro tentennerebbe ed è proprio quello che farà la società dei blues nel prossimo mercato estivo, al fine di regalare al tecnico Potter l’attaccante ideale per completare una squadra di campionissimi. Staremo a vedere cosa accadrà a luglio.