IL PUNTO SULLA A – 22esima giornata, Azzurri +16 sull’Inter in attesa del match dei nerazzurri contro la Samp

La domenica di serie A, valida per la ventiduesima giornata che, tuttavia, manca ancora di due gare che verranno disputate quest’oggi, ossia Verona – Salernitana e Sampdoria- Inter, ha registrato i seguenti risultati:

Udinese – Sassuolo 2-2

Bologna – Monza 0-1

Juventus – Fiorentina 1-0

Napoli – Cremonese 3-0

Grazie all’ennesima vittoria, sesta consecutiva in questo 2023, il Napoli si porta a +16 sui nerazzurri di Inzaghi, aspettando il risultato del posticipo di stasera, a Marassi, tra Sampdoria e Inter, che, in caso di successo degli ospiti, questi ultimi, si riporterebbero a – 13. Il Monza di Berlusconi non finisce di stupire, andando ad espugnare il Dall’Ara di Bologna, per la gioia di Adriano Galliani brianzolo doc. Nel lunch match, pari giusto tra friulani ed emiliani, i quali, venerdì prossimo attendono al Mapei Stadium la capolista per il primo anticipo della 23esima giornata. Buon successo anche per i bianconeri di Allegri che si sbarazzano dei gigliati di misura e si mettono ad un punto dall’Udinese che occupa l’ottava posizione. In zona Champions cinque squadre per tre posti disponibili.