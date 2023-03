Champions – Profumo di quarti di finale, al Maradona, stasera, per gli azzurri, pronti a scrivere la storia del club

La Partita. E’ giunto il grande giorno di Napoli vs Eintracht Francoforte, gara di ritorno degli ottavi di Champions League. L’ansia e l’attesa, per i tifosi napoletani, sta per terminare. I partenopei, questa sera, al Maradona, hanno la grossa opportunità , conquistando l’accesso ai quarti di finale della massima competizione continentale, di scrivere un’altra pagina di storia della società, dopo i tanti record stabiliti in campionato. Infatti sarebbe la prima volta in assoluto del club, fondato nel 1926, arrivare a tale traguardo, soltanto sfiorato ai tempi di Mazzarri, con il Chelsea, vittorioso nei tempi supplementari, nel match a Londra, dopo che entrambe le gare erano terminate sul risultato di 3 a 1 per le formazioni di casa. Come ricorderete, il Napoli partirà dal vantaggio dei due gol realizzati in Germania, il che non è ovviamente poco. Tuttavia, non bisogna sottovalutare l’avversario che ha già annunciato di voler tentare l’impresa a Fuorigrotta, malgrado le assenze pesanti . C’è da dire, però, che la compagine di Gasler non sta attraversando un buon periodo in Bundesliga, in cui, nelle ultime cinque gare ha racimolato solo due pareggi. Gli azzurri, dal canto loro, caricati a mille da Spalletti, anche in Champions, vogliono proseguire sulla falsariga dei successi conseguiti in serie A. Del resto in questa manifestazione vantano un bilancio più che positivo, dall’alto delle sei vittorie, su sette partite giocate sinora. Inoltre vogliono regalare ai 55mila sugli spalti una notte magica da ricordare. La partita con l’Eintracht nasce sotto i migliori auspici, quindi alle 22.45 di questa sera, toccando ferro e pure qualcosa di intimo, gli uomini del tecnico di Certaldo passeranno il turno e alla storia. Vista la presenza di centinaia di supporters provenienti dalla Germania, c’è soltanto da augurarsi che non accadano episodi di violenza, come all’andata, non a caso, sia nei pressi dello Stadio, che nei punti nevralgici della città, è previsto un ingente spiegamento di forze dell’ordine. Avanti Napoli, siamo tutti con te !