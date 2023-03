Quando Napoli-Eintracht diventa un problema per l’ordine pubblico. Era meglio evitare l’escalation

Sarà una partita tranquilla oppure un gigantesco problema di ordine pubblico? Per ora l’arrivo dei tifosi dell’Eintracht Francoforte, in città già da ieri sera, non ha dato particolari problemi. Arrivati alla Stazione Centrale di Napoli, Garibaldi, c’è stata una particolare attenzione per loro. Tanti carabinieri, un’uscita già determinata, sei autobus che li portavano poi all’hotel sul lungomare, il Continental, anche questo abbastanza circondato dalle Forze dell’Ordine preposte a evitare grandi problemi. Trafila abbastanza particolare: una sola uscita, una camionetta, tutti quanti i tifosi tedeschi sono stati identificati, qualcuno anche perquisito, tutti hanno dovuto mostrare quanto c’era nello sguardo. Sarà anche un prepartita abbastanza movimentato, perché altri tifosi sono attesi domani in arrivo. Da Bergamo, da Bari, anche da altri posti e non sarà semplice riuscire a mantenere l’ordine. Certo, la scelta di vietare la trasferta ha esacerbato gli animi, al netto delle scaramucce di tre settimane fa, quando il centro di Francoforte è uscito praticamente intatto, con un paio di risse nei pub e poco altro. Difficile capire quanti potranno essere: le stime vanno dai 2500 del settore ospiti a possibili 8000, con altri che andrebbero negli altri settori (è già successo a Barcellona). Insomma, fino a qui tutto bene, come nel celebre inizio di L’odio, di La Haine, il film icona delle banlieu della Francia degli anni novanta. Certo, all’atto pratico manca un giorno, prima e dopo la partita potrebbero esserci dei focolai. Una situazione da monitorare e che le autorità non hanno preso per nulla sotto gamba. Giusto, ma magari evitare di porre troppa pressione sull’ordine pubblico e sull’evoluzione delle cose avrebbe fatto meglio. Sicuramente evitare l’escalation, anche se oramai è tardi.

