Palmeri, Palumbo, Castellino e Chiariello a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “Istanbul è meno lontana di quanto si pensi”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Il sorteggio è il tema dominante, che consegna al Napoli un aereo per Istanbul. Non voglio assolutamente sembrare un super ottimista, ma di sicuro posso dire, senza timore di smentita, che in questo momento il Napoli è l’unica, tra le 8, ad essere la vera favorita per arrivare in finale e vi spiego perché. Il primo accoppiamento uscito è Real Madrid-Chelsea, lo stesso quarto dell’anno scorso; il secondo accoppiamento è Benfica-Inter; il terzo è uno scontro tra big, una tra Bayern Monaco e Manchester City andrà fuori; poi c’è stato un sorteggio ulteriore, per cui è uscito fuori che la quarta sfida, Milan-Napoli, vedrà in semifinale la vincente della seconda sfida, Benfica-Inter. Il Napoli ha sulla sua strada prima il Milan e poi l’Inter se fa fuori il Benfica, poi c’è la finale dove, dall’altro lato si giocano tutto. Oggi c’è una bella inchiesta sull’Europa, dove si dimostra che le italiane fatturano 1/3 o ¼ delle big d’Europa: siamo i pigmei d’Europa, ma non in campo. In campo c’è un Napoli straordinario, se il Napoli mantiene la sua superiorità anche in Europa, allora è favorito. Non è un fatto sempre positivo, ma meglio di così non poteva andare il sorteggio, non solo abbiamo evitato le big, ma incontriamo una squadra che rispettiamo e conosciamo, ma che al momento è inferiore. Chiunque vincerà tra Inter e Benfica, poi, è alla nostra portata: c’è davvero un’autostrada, una cosa incredibile. Mi viene voglia di dire di preparare le valigie, perché Istanbul è meno lontana di quanto si pensi. Il Napoli di quest’anno ha fatto la rivoluzione Copernicana, adesso può regalare un sogno che dura 33 anni, ma anche vivere la palpitazione di una grande finale Champions contro una grande d’Europa”.

Tancredi Palmeri: “Sorteggio andato bene per tutti. Milan-Napoli sfida importante”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Tancredi Palmeri, BeIN Sport: “I 18 punti di distacco tra Napoli e Milan sono tanti, nei 3 scontri dall’anno scorso a quest’anno, la situazione è sempre livellata. Al Milan è andata peggio, perché il Napoli gioca molto meglio quest’anno, ma è una sfida importante. Secondo me, ad oggi conviene giocare la prima in casa, perché conta molto la condizione psicologica. Giocare l’andata a Lisbona è brutta per l’Inter. Resta il miglior sorteggio possibile per tutti. Dall’altro lato vedo favorito il Real Madrid, su City-Bayern non lo so, direi il City d’impatto, non posso credere che, ancora una volta, non prosegua in Champions League”.

Giancarlo Palumbo: “Danni per 2.000 euro. Speriamo in un ristoro del sindaco: sono stati attimi di terrore”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Giancarlo Palumbo, titolare di un’attività commerciale a Pizza del Gesù: “Abbiamo avuto danni per 2mila euro, c’è stata tanta tensione, non sapevamo fin dove si potessero spingere queste persone. Vedere lanciare tavolini, oggetti, è stata una cosa brutta. In un primo momento, i tifosi tedeschi si sono comportati bene, alcuni si sono seduti al tavolino, hanno pagato e anche bene. In un primo momento era tutto sotto controllo. Non ho avuto modo di vedere bergamaschi, ma parlando con altri pare ci fossero. Poco dopo le 15 hanno iniziato a scontrarci con gli ultras napoletani, da quel momento in poi non si è capito niente più. Alcune persone, dal mio locale, sono scappate via. Hanno preso tavolini, sedie, bidoni della spazzatura ed hanno lanciato tutto. Nel mio locale erano presenti anche turisti, c’è stato spavento, non abbiamo avuto il tempo di chiudere le porte, ma sarebbe stato peggio. Ristoro dal sindaco? Penso di sì, qualcosa dovranno fare. È assurdo che, per una partita, debbano accadere certe cose. Gestione dell’ordine pubblico? Metterli tutti insieme in una piazza non è stata una buona scelta. Inoltre, le forze dell’ordine non erano abbastanza per contenere quella folla. Gli ultras napoletani si sono messi a favore della polizia, hanno fatto da paravento, in un certo senso. Alcuni poliziotti, a causa dei lacrimogeni, si sono dovuti rifugiare. Avrebbero dovuto fare meglio dei controlli prima. Al momento degli accaduti, non siamo usciti, abbiamo poi cercato di recuperare il recuperabile. Per quello che sembrava, si temeva un danno maggiore, ma abbiamo assistito un quarto d’ora di guerra vera e propria: viverlo è diverso”.

Luciano Castellino: “Tra Meret e Gollini il Napoli è messo bene. Vicario è un buonissimo portiere”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Luciano Castellino, ex portiere di Torino e Napoli: “Appena posso, torno a Napoli con mia moglie, ama la città. Ho avuto tanti amici acquisiti da Zoff. Meret? L’ho allenato nelle giovanili della Nazionale, è un bravissimo portiere. Non bisogna giudicarlo, fa tutto ciò che deve fare, è il titolare del Napoli primo in classifica e ai quarti di Champions League. Migliorerà solo in personalità, da un punto di vista tecnico va bene. A Napoli sapevano delle sue capacità e sono stati bravi a tenerlo, mi fa molto piacere per lui, merita davvero. Vicario e Carnesecchi? Vicario è un buonissimo portiere, Carnesecchi stranamente non è titolare nell’Atalanta. Gollini? Ho allenato anche lui nelle giovanili. È un bravo portiere, è messo bene il Napoli”.