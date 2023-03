ANTICIPI DI A – 27esimo turno, vincono Atalanta e Sassuolo

Si sono disputati ieri i primi due anticipi validi per il 27esimo turno di serie A. Questi i risultati:

Atalanta – Empoli 2-1

Sassuolo – Spezia 1-0

In virtù dei successi dei bergamaschi e degli emiliani, la squadra di Gasperini si assesta a quota 45 in sesta posizione, mentre l’undici di Dionisi raggiunge il decimo posto con 36 punti. Per la cronaca, il Sassuolo è alla sua quarta vittoria di fila. Oggi si giocano altri tre anticipi; si parte alle 15 con Monza – Cremonese, quindi alle 18 sarà la volta di Salernitana- Bologna e per finire, alle 20,45 in campo Udinese e Milan.