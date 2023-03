Milan, Pioli: “Napoli squadra forte, ma siamo il Milan e vogliamo andare fino in fondo”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan, Stefano Pioli ha analizzato il momento della sua squadra, reduce dal pareggio per 1-1 contro la Salernitana. L’allenatore ha iniziato parlando della partita di domani: “L’Udinese è una squadra tecnica, fisica e molto diretta. E’ una partita da affrontare con attenzione e determinazione”.

Sul sorteggio di Champions League: “L’abbiamo saputo mentre facevamo l’allenamento: qualsiasi avversario sarebbe stato difficile, siamo ai quarti. Siamo arrivati qui, siamo il Milan e vogliamo andare avanti. Il Napoli è una squadra forte, ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan”.

Su Ibrahimovic: “La vive insieme ai propri compagni. Sa benissimo che nel momento in cui abbiamo fatto le liste non era in condizione. E’ tranquillo, le vuole giocare tutte e le vuole vincere tutte. Sta bene ma non credo possa giocare 90′, vedrò che scelte fare. E’ in un buon momento”. Su Leao: “Leao si sta allenando bene, è sereno e determinato”.

L’allenatore ha poi continuato a parlare del sorteggio di Champions League: “E’ stimolante e affascinante perché è un quarto di finale di Champions, saremo lì con motivazione e ambizione. Giocheremo per passare il turno. Se sentirò Spalletti? Non credo, con lui ho ottimi rapporti e lo ritengo un grandissimo allenatore”.

