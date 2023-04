Napoli – In passato l’assenza di Osimhen non si è fatta sentire, gli azzurri hanno sempre vinto

Non è sicuramente la prima volta che il bomber nigeriano, oggi capocannoniere del campionato italiano non è a disposizione di Spalletti a causa di un infortunio. In passato, anche senza di lui, il Napoli, nelle quattro gare orfane dell’attaccante, ha vinto ugualmente non patendo assolutamente la sua mancanza, visto che i sostituti lo hanno degnamente rimpiazzato. Domani sera, contro la squadra di Pioli, ci sarà Giovanni Simeone, carico a mille e pronto a dare il suo contributo alla causa, come accaduto nel match di andata a San Siro. Fu, infatti proprio il centravanti argentino a regalare, nel finale, la vittoria al Napoli, in virtù di un colpo di testa vincente che decise la partita con il risultato di 2 a 1 per i partenopei. Pertanto i precedenti sono di buon auspicio per Di Lorenzo e compagni, chiamati a fare un altro passo in avanti verso lo scudetto 2022/23. Del resto, in panchina ci sarà pure Giacomo Raspadori, tornato in gruppo dopo l’infortunio. L’ex Sassuolo potrebbe avvicendarsi con il Cholito nel corso della gara.