LA PARTITA – Napoli-Milan 1-1, azzurri eliminati

Il Napoli non va oltre il pari contro il Milan al Maradona. Nella ripresa apre le marcature Giroud, rispondono gli azzurri con Osimhen, azzurri eliminati.

PRIMO TEMPO

Napoli molo propositivo nei primi 20 minuti, gli azzurri ci provano in molte occasioni. Al 21’ calcio di rigore per il Milan per un fallo di Mario Rui su Leao, dal dischetto sbaglia Giroud, intercetta Meret. Al 28’ ancora pericoloso Giroud che effettua la conclusione, ci arriva di nuovo Meret. Al 44’ passa in vantaggio il Milan: Leao si invola in area da centrocampo, serve al centro Giroud e spedisce il pallone in rete. Al 45’ l’arbitro assegna 5 minuti di recupero e al 50’ termina il primo tempo.

SECONDO TEMPO

Al 57’ Kvaratskhelia si inserisce in area, salta un avversario e prova la conclusione, il pallone termina alto. All’80’ calcio di rigore per il Napoli per un fallo di mano di Tomori, dal dischetto sbaglia Kvaratskhelia, ci arriva Maignan. Al 90’ l’arbitro assegna quattro minuti di recupero, al 93’ accorciano le distanze gli azzurri con Osimhen di testa. Al 94’ termina la gara.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mário Rui; Ndombele, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Gollini, Idasiak; Bereszyński, Olivera, Østigård; Elmas, Gaetano; Lozano, Raspadori. All.: Spalletti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjær, Hernández; Tonali, Krunić; Díaz, Bennacer, Leão; Giroud. A disp.: Mirante; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Thiaw; Pobega, Saelemaekers; De Ketelaere, Messias, Origi, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Reti: 44′ Giroud (M), Osimhen (N)

Ammoniti: 46′ Tonali (M), 49′ Maignan (M), 50′ Di Lorenzo (N)

Mariano Potena