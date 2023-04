SPORT VARI – Per l’Arrampicata Italiana tris d’appuntamenti a livello nazionale ed internazionale

Cinque azzurri in Giappone per la Coppa del Mondo Boulder, 21 giovani sprinter convocati in Portogallo per la Coppa Europa Giovanile Speed E infine 59 velocisti tra cui i due neoprimatisti italiani Matteo Zurloni e Beatrice Colli impegnati nella seconda tappa di Coppa Italia Speed a Faenza

Weekend intensissimo quello che si avvicina per i climbers della Fasi: gli atleti dell’arrampicata italiana saranno infatti impegnati su più fronti, nazionali ed internazionali.

L’evento clou è naturalmente la Coppa del Mondo IFSC a Hachioji, in Giappone, dal 21 al 23 aprile, che vedrà confrontarsi i migliori arrampicatori internazionali nella prima prova di Boulder.

Gli alfieri azzurri, convocati dal Direttore Tecnico Vincenzo De Luca sono Giorgia Tesio del Centro Sportivo Esercito, e i 4 delle Fiamme Oro Moena: Michael Piccolruaz, Filip Schenk, Camilla Moroni e Laura Rogora Al seguito degli atleti saranno presenti i tecnici di specialità Jenny Lavarda e Gabriele Moroni, il novarese autore, da atleta nel 2018, di uno storico oro nella specialità, proprio sulle pareti nipponiche di Hachioji.

I nostri climbers rimarranno poi in Asia ad allenarsi in vista della seconda tappa di gara, che si terrà nel weekend successivo a Seul, dove verranno raggiunti dai colleghi sprinter della Speed.

Particolare rilievo quest’anno hanno i risultati dei 12 appuntamenti di Coppa del mondo (che coprono un totale di 18 eventi: 6 boulder, 6 lead e 6 speed) poiché possono fruttare degli inviti alle Qualificazioni Olimpiche per Parigi 2024.

È possibile seguire le finali di Coppa del Mondo in diretta su Eurosport, mentre tutti gli altri turni di gara sono visibili su Discovery Plus.

Sabato 22 aprile, presso il Centro Sportivo Cardichio Strocchi di Faenza, si disputerà anche la seconda tappa della Coppa Italia di Speed. Riflettori puntati inevitabilmente su Matteo Zurloni e Beatrice Colli, splendidi neoprimatisti italiani, ma anche sull’immancabile Ludovico Fossali, Campione del Mondo 2019 e primo atleta olimpico della Nazionale italiana di arrampicata.

In gara saranno 59 velocisti, di cui 29 maschi e 30 femmine (provenienti in particolare da Emilia Romagna, Lombardia e Lazio). Alle ore 16.15 partiranno le qualifiche e alle ore 17.45 si svolgeranno le finali.

I nostri migliori velocisti sfrutteranno questa tappa nazionale come uno specialissimo training ad alto livello in vista del weekend del 28-30 aprile, che li vedrà impegnati nella Coppa del Mondo a Seul (e a seguire il 6-7 maggio a Giacarta, Indonesia).

La Nazionale giovanile di Speed sarà invece impegnata nel prossimo weekend in Portogallo, a Soure, per la Coppa Europa giovanile. I 21 giovani atleti, convocati dal Direttore Tecnico Giovanile Roberto Bagnoli, saranno seguiti e sostenuti dai tecnici dello staff della Nazionale, Corrado Riva, Jean Pierre Bovo, Riccardo Tabarin e Danilo Marchionne.

Sabato 22 aprile si terranno le qualifiche per tutte le categorie, domenica 23 a partire dalle ore 10 cominceranno le finali, partendo dall’U16 per arrivare alle ore 14,00 con la finale U20, a cui seguirà la cerimonia di premiazione.

Un fine settimana ricco di emozioni sportive, in cui sarà imperativo tifare e sostenere gli arrampicatori italiani all over the world.