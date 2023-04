Paolo De Paola, Paolo Pacchioni, Gianni Improta e Antonio Barillà a Radio Punto Nuovo

De Paola: “L’arbitro ottimo alibi per metabolizzare l’eliminazione in Champions. Caso Juventus? Inaccettabile, la Federcalcio ne esce malissimo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Non è sbagliato interrogarsi sulla battuta d’arresto del Napoli, sia in campionato che in Champions. Ora dobbiamo vedere come ne esce psicologicamente la squadra, che ho visto abbattuta per una possibile semifinale. E questo sembra un qualcosa che spiace oltre le celebrazione che andrebbero fatte comunque a questo Napoli. L’eliminazione brucia perché l’avversario era alla portata e rischia di negare erratamente la gioia che a breve arriverà dal campionato. Ci può stare criticare qualcosa, ma un momento di opacità e di sfortuna può capitare a chiunque. Il Napoli non era al completo delle proprie capacità. Però, il vero salto di qualità del Napoli sarà non crearsi alibi come quello dell’arbitro. Rivendicazioni ci sono da una parte e dall’altra. Di certo ci sono stati due pesi e due misure nel corso dell’andata e del ritorno e lascia perplessi ed è un ottimo alibi per appoggiarsi e metabolizzare l’eliminazione. La gara con la Juventus? Sarà una settimana particolare per la Juventus. In caso di restituzione di punti, la Federcalcio ne esce malissimo. Non è possibile che ad ogni grado la nostra Giustizia Sportiva venga stravolta. Evidentemente c’è bisogno di una maggiore attenzione dagli Istituti giudicanti. Non è possibile che Chiné venga smentito totalmente dal Collegio di Garanzia. La sentenza può cambiare l’ordine del campionato, non inciderà sulla lotta scudetto ma certo sulla corsa alla Champions. E di questo, poi, chi ne risponderà?”

Pacchioni: “Il Napoli ora tornerà subito agguerrito, è un bene incontrare subito la Juventus. Ci arriverà anche meglio fisicamente rispetto ai bianconeri”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Pacchioni, RTL 102.5: “Conoscendo Spalletti, ora il Napoli avrà la reazione giusta in campionato. Il traguardo ormai è raggiunto, ma la botta in Champions ha certamente colpito la squadra che tornerà agguerrito in Serie A, dopo averla presa sottogamba nell’ultimo periodo. Anche la Juventus è avvisata, seppur dal canto suo sia più preoccupato di quello che sta vivendo dal punto di vista giudiziario. Poi non so quanto abbia senso fare mille classifiche con gli asterischi e poi veder tutto restituito. Se la Juventus ha compiuto delle irregolarità, vanno punite con o senza vizi di forma da parte della giustizia. Detto questo, per il Napoli è un bene avere subito una gara di lusso dopo la sfida di Champions. E poi la Juve ha la gara con lo Sporting, che inciderà tantissimo e sono convinto che il Napoli arriverà meglio fisicamente. Gli azzurri sono stati sfortunati ad essere arrivati alla gara più importante della stagione in un momento di forma rivedibile, con l’infortunio di Osimhen e altre assenze. E al Milan, invece, è girato tutto bene, persino gli episodi arbitrali. Calo di Kvaratskhelia? Assurdo criticarlo dopo le gare col Milan, la crescita passa anche attraverso momenti del genere. E’ chiaro che è in calo rispetto a due mesi fa e che Leao abbia inciso di più, ma un periodo di flessione può capitare a tutti. Lui ha avuto il vantaggio di partire con poche pressioni sulle spalle, ora invece tutti gli hanno caricato il Napoli addosso. E non è semplice anche per un giovane come lui”.

Improta: “Alcuni napoletani non hanno memoria, ma sono arrabbiato per Napoli-Milan. Siamo caduti 4 volte nello stesso errore!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex Napoli: “Alcuni napoletani hanno pochissima memoria e le critiche al Napoli sono poco accettabile. Non appoggio chi colpevolizza, anche se bisogna fare analisi di quello che non ha funzionato. L’arbitro ha inciso, così come l’assetto scelto da Pioli. Il Napoli ha commesso ingenuità pesanti sulle ripartenze, andavano stoppate tutte con dei falli tattici. E fa male vedere il Napoli uscire così, visto che l’occasione per poter arrivare in semifinale o finale poteva davvero esserci. Le migliori squadre al mondo non si nascondono dal fare qualche fallo tattico, evidentemente il Napoli non lo è ancora tra queste. Il pragmatismo ti salva. Sono arrabbiato solo per questo: gli azzurri sono caduti 4 volte consecutive sullo stesso errore. Calo Kvara? Ad inizio stagione Spalletti è intervenuto molto sulla sua crescita. Lui è un ragazzo intelligente, ha commesso solo un errore dal dischetto e ci può stare. Negli ultimi tempi si è intestardito come all’inizio, nel provare troppo il dribbling e nel non scaricare palla nel momento giusto. Non venitemi a dire che Calabria lo ha annullato, è un normale calciatore che ha compreso il lato debole di Kvara. Non è certo il miglior difensore al mondo, ma è riuscito a contrastare il georgiano senza problemi”.

Barillà: “La Juve vuole cancellare la batosta dell’andata. Allegri-Spalletti? È più Spalletti ad avere un conto aperto con Allegri…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonio Barillà, giornalista: “Oggi per la Juventus è un giorno fatidico, sia in tribunale che in campo. La squadra pensa solo allo Sporting, l’Europa League può significare tanto. Ma è chiaro che attenda anche notizie da Roma per capire se i punti verranno totalmente restituiti, confermati o rimodulati attraverso il rinvio. E quest’ultima è l’ipotesi più plausibile, da quello che filtra. Juve-Napoli sarà una gara importante per tutte e due, al di là della contingenza. Il Napoli ha un pizzico di cattiveria in più dopo la gara col Milan, ma può appoggiarsi su un campionato già blindato. E ormai virtualmente non ci sono più ostacoli per gli azzurri, da un pezzo. La Juve invece si aggrappa alla possibilità di potersi qualificare in Europa, anche se l’ultima parola starà anche alla UEFA dopo i fatti di cronaca. Vendicare l’umiliazione dell’andata? Vorrà cancellare a tutti i costi la batosta di Napoli, anche se i meriti degli azzurri vanno tenuti a mente. Poi in realtà è più Spalletti ad avere un conto aperto con Allegri e non viceversa. Il gesto della mano tesa all’andata l’ho trovato molto teatrale. La superiorità netta del Napoli è innegabile, anche Allegri ne è consapevole. Il 5-1 rimediato dalla Juve non fu un black out, ma un exploit degli azzurri”.