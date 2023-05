IL PUNTO SULLA A – Trentaduesima Giornata, per gli azzurri festa scudetto rimandata

La trentaduesima giornata di serie A doveva essere quella della consacrazione matematica dello scudetto del Napoli, con sei turni di anticipo sul termine del campionato, tuttavia, così non è stato, dal momento che la squadra di Spalletti, dopo essere passata in vantaggio con Olivera, si è fatta raggiungere dalla Salernitana in virtù di una prodezza dell’attaccante senegalese Dia. Dunque non c’è stata nessuna festa, ieri, bisognerà aspettare il prossimo turno per assegnare il terzo tricolore agli azzurri, che potrebbe arrivare anche mercoledì dal risultato del match tra Lazio e Sassuolo, infatti se i biancolesti non vinceranno contro gli emiliani, pur senza giocare, i partenopei, si cuciranno lo scudetto sul petto, essendo impossibile, a cinque gare dalla fine del torneo, per gli uomini di Sarri, agguantare la capolista. Gli altri risultati di ieri hanno registrato il successo dei nerazzurri sulla seconda compagine capitolina per 3 a 1 e quello della Fiorentina, al Franchi, per 5 a 1 sulla oramai retrocessa Sampdoria. Quindi pari in Bologna- Juventus e in Cremonese – Verona, entrambe chiuse sul ,risultato di 1 – 1. Ricordiamo, infine le vittorie del Lecce sull’Udinese per 1 a 0 e del Monza, al Picco, per 2 a 0, sullo Spezia, nonché il pareggio per 1-1, fra Roma e Milan degli anticipi di venerdì e sabato.