Caccia al biglietto di Udinese-Napoli al Maradona: più di 30mila persone in coda online

La corsa al biglietto per Udinese-Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona è già cominciata. E pensare che il match della 33ª giornata di questa Serie A si svolgerà alla Dacia Arena di Udine… Il club azzurro, infatti, come annunciato dallo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, monterà altri otto maxi-schermi oltre ai due già presenti per ospitare 55mila tifosi nell’impianto e assistere alla gara che può valere l’aritmetico scudetto.

La vittoria può anche arrivare con 24 ore di anticipo, nel caso in cui domani, mercoledì 3 maggio 2023, la Lazio non riesca a vincere contro il Sassuolo allo Stadio Olimpico di Roma. Ciononostante, non è stata ulteriormente modificata la data del match, ma il Napoli ha chiamato a prescindere tutti a raccolta allo stadio per partecipare all’eventuale festa definitiva.

A poco più di un’ora dalla chiusura delle vendite in prelazione per gli abbonati: adesso il numero di tifosi azzurri in fila è salito a 34mila! Tra i tanti abbonati in fila, presenti sicuramente molti tifosi privi di abbonamento pronti ad assaltare letteralmente il botteghino virtuale di TicketOne.

GianlucaDiMarzio.com