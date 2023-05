Imperatore, Martinez, Bruscolotti e Curcio a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “Sono 4 gli urli che ricordo: si chiude il cerchio, il cerchio della vita”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “Io c’ero quel giorno in cui la squadra è tornata in campo in Serie A e non c’era De Laurentiis. Il Napoli dopo essere crollato negli anni post scudetto, in Serie B, ritrovò la Serie A giocando l’ultima partita al San Paolo che aveva già staccato il tagliando della promozione. Andate su YouTube e cercate il mio commento per Canale 21 quel giorno della promozione del Napoli in Serie A, era la fine degli anni ’90, non ho mai sentito in vita mia un urlo più grande di quel giorno, neanche quando abbiamo vinto lo scudetto e vi dirò di più, neanche quando Renica segnò alla Juventus al 118’ quando lo stadio tremò e ci diede il via alla vittoria della Coppa UEFA. Quell’urlo non lo dimenticherò più, all’ingresso delle squadre in campo fu una cosa pazzesca: era un popolo che si liberava da un incubo, mi viene la pelle d’oca ancora a pensarci, quel giorno rimasi stordito oltre che emozionato e, ribadisco, è tutto documentato perché me lo stanno rimandando in tanti. Perché questo ricordo? Perché è altamente probabile che domenica 7 maggio a 3 giorni dal fatidico 10 maggio, con la Fiorentina, gli stessi avversari di allora, il Napoli scenderà in campo da campione d’Italia. È una festa che durerà 5 giorni, comincerà mercoledì notte con tutti davanti alla TV a vedere Lazio-Sassuolo e i 10.000 napoletani che andranno a vedere la partita a Udine si troveranno sotto l’albergo degli azzurri e partirà un’altra notte di gioia, baldoria, festa e sorrisi. Venerdì, ma quale lavoro? Si aspetta l’aereo a Capodichino, i napoletani presidieranno l’aeroporto permanentemente e alla prima voce che coglie che sono giunti gli azzurri, ci sarà il passaparola immediato e Capodichino sarà invasa. Sabato sarà un giorno intermedio, di festa tranquilla in attesa della festa sul campo: domenica all’ingresso in campo dei nostri eroi con la Fiorentina, penso a quell’urlo. Quell’urlo che è rimasto nella nostra storia. Adesso ci sarà un urlo di gioia per qualcosa che si era perso nei tempi, ben 33 anni, qualcosa di straordinario, nella mia vita fino ad oggi ci sono 4 urli che mi hanno segnato profondamente: l’urlo di Munch, il famoso quadro di fronte al quale sono rimasto colto dalla sindrome di Stendhal, l’urlo di Marco Tardelli al Bernabeu nell’82, simbolo della mia generazione, l’urlo di mio fratello quando è morto mio padre e l’urlo del San Paolo. Si chiude un cerchio, il cerchio della vita”.

Vincenzo Imperatore: “De Laurentiis parla alla pancia del tifoso: imprenditore manifesto di gestione”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Vincenzo Imperatore, analista finanziario: “Umberto Chiariello modererà la presentazione del mio libro sabato alle 17:30 alla libreria The Spark in Piazza Bovio a Napoli, arrivano giornalisti anche dalla Francia e dalla Germania per il fenomeno Napoli. Oggi stanno salendo sul carro dei vincitori del nostro Aurelio anche coloro che l’hanno duramente contestato qualche mese fa. Sia il sottoscritto che Umberto possono essere di diritto sul carro dei vincitori, non fa niente, questo è il momento dei festeggiamenti. L’importante è che ci sia riconoscimento imprenditoriale di quest’uomo e questo modello che diventa un manifesto di efficienza napoletana perché il Napoli è di De Laurentiis, ma se si è espresso in quel modo a Napoli è perché la vita qui gliel’ha consentito. De Laurentiis meriterebbe un confronto sano per dimostrare l’efficienza della sua gestione. Il mio libro non è sportivo, ma finanziario perché parliamo di conti economici, strategie di marketing, analisi del bilancio, nel libro ci sono anche interviste a 4 ex dipendenti, tra cui Alfonso De Nicola, Scarlato, Reja, che esprimono i loro giudizi sulla capacità di quest’uomo nella gestione delle persone. All’interno del libro c’è anche un capitolo dedicato alla leadrship di Insigne, che qualcuno ha erroneamente confuso con il ‘cinque’ dato ai compagni di squadra al termine delle gare, lasciamo che di certi aspetti ne parlino gli esperti. Appunti a De Laurentiis? Sicuramente ci sono stati, ma prima ancora di farli io, lui ne ha preso consapevolezza. Lui parla alla pancia del tifoso, d’altro canto è il più seguito tra i dirigenti su Twitter, sicuramente divisivo, ma lui dà quel cazzotto e attira la comunicazione del tifoso”.

Daniel Martinez: “Messi torna a Barcellona? Al 90% sì, lui sta già facendo le valige nel suo animo”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Daniel Martinez, ESPN Italia: “Questa è la città del Sole e vincere lo scudetto con questa pioggerella non sarebbe andato bene (ride, ndr). Tutti sappiamo ciò che è stato Diego, ma sta facendo ancor meglio da lassù perché l’Argentina è campione del Mondo e c’è lo scudetto del Napoli: tutto quello che è successo dopo la sua morte è ben gestito da lassù. Messi tornerà a Barcellona? C’è un 90% di possibilità che accada. Nel suo animo sta facendo già le valige. Delusione Lozano? Dobbiamo abituare la gente a vedere il lavoro di sacrificio, lui torna a difendere, sta facendo un altro lavoro su richiesta del suo allenatore che capisce che può dare una mano alla squadra, sacrificando la luce personale. È grazie a giocatori come lui che il Napoli si è assicurato lo scudetto con 5 giornate di anticipo. Politano è molto più dribblomane, Lozano gioca in velocità e nello spazio. Ochoa? Un giocatore che non ha avuto grande fortuna in Europa meritava molto di più, soprattutto nei momenti difficili si mostra molto sicuro, solido, è un portiere importante”.

Sergio Curcio: “Arrivati alla matematica certezza si tornerà a giocare con freschezza e giovinezza”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Sergio Curcio, giornalista: “Per il Napoli ci sono dei numeri che parlano, questo rallentamento è dovuto a tutt’altro che un calo atletico o una maggiore attenzione da parte degli avversari. La partita con la Salernitana e le due partite di Champions hanno confermato che il Napoli è in salute con una serie di dati positivi, sicuramente c’è questo freno di carattere mentale per questa circostanza. L’anno scorso si è avuto un rallentamento nelle ultime 8-9 giornate dovuto ad inciampi di carattere tecnico-tattico. Questo quarto pareggio è un piccolo successo del Napoli che paradossalmente si è avvicinato ancor di più al punteggio per lo scudetto. Arrivati alla matematica certezza, credo che la squadra si sblocchi e giochi con la giovinezza e sfrontatezza di Kvara e Osimhen”.