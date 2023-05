Bicincittà: la pedalata Uisp torna domenica 7 maggio

La 35^ edizione di Bicincittà organizzata dall’Uisp è pronta a mettere in sella tutta l’Italia, per chiedere il diritto alla mobilità, più spazio per le due ruote e più sicurezza per i ciclisti. Questa è la dedica che l’Uisp ha riservato alla manifestazione in bici più grande d’Italia che si terrà domenica 7 maggio: saranno 20.000 le persone di tutte le età, in 44 città italiane, invaderanno strade e borghi con biciclette di ogni forma e misura. Tra maggio e agosto Bicincittà coinvolgerà altri 43 Comuni e complessivamente saranno 87 le città sede della manifestazione per questa edizione 2023.

“Dobbiamo impegnarci tutti per migliorare la vivibilità e valorizzare le città e i luoghi che abitiamo – dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – Bicincittà è l’invito ad una mobilità sostenibile e dolce. Ribadiamo un appello a Parlamento e Governo sul tema della sicurezza, per chi decide di spostarsi su due ruote: servono circuiti protetti, più rispetto per i ciclisti e strade sicure per chi si muove su due ruote“.

ECCO IL VIDEO CHE PRESENTA L’EDIZIONE 2023 DI BICINCITTA’

Che cos’è Bicincittà? Una pedalata aperta a tutti, non competitiva, che si svolge su percorsi urbani o nei parchi, su distanze variabili dai 5 ai 20 chilometri. Il ritrovo è fissato solitamente nel centro storico delle città, si parte tutti insieme a velocità controllata, in molti casi si toccano siti simbolici importanti e si ritorna nel luogo di partenza, dove vengono allestiti ristori, feste e esibizioni di varie attività sportive.

Che cosa succederà domenica 7 maggio? Bicincittà andrà in scena in 45 località, un vero Giro d’Italia della mobilità sostenibile su due ruote, dal Trentino alla Sicilia. Si inizierà in mattinata a Trento dove sono previsti due percorsi immersi nella natura, con partenza nel parco delle Albere. La manifestazione è collegata al Trento Film Festival. Ad Aosta i partecipanti si ritroveranno a Piazza Chanoux per scoprire insieme le vie del centro. A Bra la manifestazione partirà da piazza della Libertà, sede del Comune, ed è gemellata con la dodicesima tappa del Giro d’Italia.

Protagonista di Bicincittà a La Spezia sarà il gioco: potrà partecipare anche chi non possiede la bici, grazie alla collaborazione con il Comune che metterà a disposizione gratuitamente delle biciclette. In Toscana saranno protagonisti gli splendidi scenari di valli e colline che ben rappresentano la dedica ecologista della manifestazione, attraversando le province di Pisa, Arezzo, Empoli e varie località della Valdera, da Capannoli a Ponsacco.

A Terni le due ruote saranno abbinate ai giochi tradizionali: partenza ed arrivo di Bicincittà coincideranno con feste popolari. A Latina la manifestazione verrà realizzata in collaborazione con le scuole, e porterà oltre 1000 persone a pedalare dal Parco Falcone e Borsellino lungo un percorso che unirà il cuore della città alle periferie, per chiedere all’amministrazione di collegare il parco alla pista ciclabile.

A Campobasso appuntamento a Piazza Vittorio Emanuele II con un percorso di 15 chilometri adatto a tutti. In Campania il cuore di Bicincittà batterà ad Avellino e Benevento: la carovana su due ruote partirà alle 9 da Montesarchio (Bn) per toccare 10 comuni della Valle Caudina, che comprende le due province. Anche a Caserta saranno numerosi i comuni toccati, per un itinerario che attraverserà sia il capoluogo, sia piccoli borghi e aree rurali del circondario. Andiamo in Puglia, per scoprire che per la prima volta Bicincittà si svolgerà a Lecce con due proposte: una all’interno del centro cittadino, con passaggio nella centralissima piazza Sant’Oronzo, l’altra nel circondario, dove nel centro di Copertino (Le) è stato predisposto un percorso di 14 km.

Famiglie protagoniste nel brindisino, dove oltre 500 persone percorreranno le strade di San Vito dei Normanni, Ostuni ed altri sei borghi. A Taranto si partirà dal centro per arrivare poi sul lungomare, mentre a Ginosa (Ta) il percorso di circa 4 km sarà totalmente cittadino.

La Basilicata punterà sulla bellezza dei paesaggi, con due prove che coinvolgeranno i centri storici di Melfi (Pz) e Matera.

In Sicilia Bicincittà farà rima con gioco e attività ludiche per grandi e piccini. Tre saranno le aree geografiche interessate: Mojo Alcantara (Ct), nella valle del fiume omonimo, Villasmundo (Sr) e Messina.

Bicincittà proseguirà anche nel pomeriggio di domenica 7 maggio in due località: ad Omegna, città natale di Gianni Rodari, dove parteciperanno intere scolaresche e a Teramo, dove Bicincittà sarà anche la tappa conclusiva della manifestazione “Aspettando il Giro d’Italia”.

Tutte le località del 7 maggio: Airola (BN), Arpaia (BN), Aosta, Bonea (BN), Bra (CN), Bucciano (BN), Capannoli (PI), Copertino (LE), Campobasso, Caserta, Cervinara (AV), Empoli (FI), Erchie (BR), Ginosa (TA), La Rosa di Terricciola (PI), La Spezia, Latina, Lecce, Matera, Mazara del Vallo (TP), Melfi (PZ), Messina, Moiano (BN), Moio Alcantara (ME), Montesarchio (BN), Montevarchi – San Giovanni Valdarno (AR), Omegna (VCO), Ostuni (BR), Paceco (TP), Ponsacco (PI), Pontedera (PI), Paolisi (BN), Rotondi (AV), San Martino Valle Caudina (AV), San Nicola La Strada (CE), San Pancrazio Salentino (BR), San Vito dei Normanni (BR), Santa Maria a Vico (CE), Taranto, Teramo, Terni, Trento, Vairano Patenora (CE), Villasmundo (SR).

Per il calendario completo clicca qui

Domenica tutti i partecipanti potranno raccontare con video e foto la propria esperienza, utilizzando i social network con l’hashtag #Bicincittà. Saranno trasmesse finestre in diretta da varie città sulla pagina Facebook Uisp Nazionale.