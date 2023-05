Festa scudetto, le dichiarazioni di Di Lorenzo, Giuntoli, Edo e Aurelio De Laurentiis

Edoardo De Laurentiis, vicepresidente del Napoli, parla dal Maradona e dalla festa Scudetto degli azzurri: “Una persona anni fa mi disse che nella vita ci vuole calma e gesso, e questa persona è proprio Giuntoli. Mi disse che avremmo vinto lo Scudetto e dopo anni di sacrifici e chilometri l’abbiamo vinto, per noi e per il popolo napoletano!”.

Giovanni Di Lorenzo, difensore e capitano del Napoli, parla dalla festa Scudetto sul prato del Maradona: “Vedere tutta questa gente festeggiare è un’emozione incredibile, era il nostro obiettivo da inizio anno, abbiamo costruito tutti insieme questo successo, la società, il mister, il direttore, lo staff, fisioterapisti, magazzinieri… Tutto il dietro le quinte, li vedete poco ma per noi sono veramente importanti. E poi i tifosi, ci siete sempre stati in questi anni, vi meritate più di tutti questo successo, siamo contenti di avervi regalato questa grande gioia, sostenendoci ovunque. In ogni stadio sembrava di giocare a Napoli”.

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parla dalla festa Scudetto azzurra al Maradona: “Questo Scudetto va dedicato in ordine alfabetico alla Curva A, alla B, ai Distinti, alla Visita, alla Posillipo, all’Autorità e ai Disabili, a tutti i tifosi napoletani che sono a casa, in Campania, in Italia e nel mondo. C’è mio figlio Edoardo che è stato mio braccio destro e sinistro, con grande pazienza. Non è mai facile essere figlio di, in una posizione di rilievo e con tanti cambi di guardia.

Ne abbiamo fatta di strada, dalla Serie C all’Europa per 14 anni. Tenevo molto alla possibilità di vincere alla Champions, ci riproveremo l’anno prossimo. E poi c’è Andrea Chiavelli, l’amministratore delegato, è qui da prima che decidessi di comprare il Napoli, e il ds Giuntoli…”.

Cristiano Giuntoli, ds del Napoli, ha parlato dalla festa Scudetto degli azzurri allo stadio Maradona. Invitato dal suo presidente Aurelio De Laurentiis a proseguire il ciclo aperto, “a vincere e ripetere”, risponde così: “Ringrazio l’ad Chiavelli e il presidente De Laurentiis, mi hanno cambiato la vita e a loro sarò sempre riconoscente. Volevo ringraziare tutta la sua famiglia, se Aurelio mi ha trattato come un figlio, Edoardo mi ha trattato come un fratello nel condividere la quotidianità.

Lo stesso con Luigi e Valentina. Ci tenevo in particolare a ringraziare Giuseppe Pompilio, la mia famiglia, mio figlio Alessandro nato poco più di un anno fa e mio papà che non c’è più, ha sempre creduto in me. E l’ultima cosa, al popolo napoletano: non vi preoccupate del futuro, io sono qua da 8 anni e sento sempre parlare di chi va via o rimane, ma nelle mani di Aurelio De Laurentiis non ci saranno mai problemi, sarà sempre un grande Napoli”.