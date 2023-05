Gevi Napoli Basket, è festa salvezza: Verona ko (82-88)

La Gevi Napoli vince a Verona, batte la Tezenis, già retrocessa in A2, e conquista la salvezza in Serie A. Finale di 82-88 nell’ultimo turno di campionato. La Givova Scafati supera la Germani Brescia, la UnaHotels Reggio Emilia vince contro la Dolomiti Energia Trentino, la Pallacanestro Trieste perde a Brindisi e retrocede in Serie A2.

Il commento del presidente Grassi

“Grazie al coach Pancotto, ci ha tirato fuori dalle sabbie mobili con un grandissimo lavoro, è stato straordinario. – ha spiegato il presidente azzurro, Federico Grassi – È stato un anno difficile ma siamo riusciti a venirne fuori, è un risultato splendido. Voglio ringraziare i nostri tifosi, anche oggi più di cento a Verona. Sono stati sempre con noi anche nelle umiliazioni subiti in trasferta. Una menzione speciale per uno in particolare, Andrea Fusillo, che è venuto sempre in trasferta quest’anno”.

Coach Pancotto: “Scudetto per il Napoli Calcio, gioia anche nel basket”

“È un anno magico per Napoli. Dopo lo Scudetto nel calcio, anche la nostra “promozione” in Serie A. – ha aggiunto il coach della Gevi, Cesare Pancotto – Complimenti a Verona che ha giocato una partita vera e solida, giocandosela fino alla fine come è giusto che sia. Voglio ringraziare tutti i miei giocatori, straordinari, ho voluto abbracciarli ad uno ad uno. Grazie anche al mio staff, sia quello in panchina sia quello che ci accompagna tutti i giorni. E’ stato un risultato fantastico per una grande società, che ha tanta voglia di crescere. Grazie anche ai nostri splendidi tifosi che ci hanno sostenuto sempre. Questa vittoria è anche per loro”.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Trentesima Giornata

Tezenis Verona – Gevi Napoli 82-88

Parziali: 16-25, 31-22, 16-13-19-28

Verona: Cappelletti 7, Langevine 15, Simon 7, Ferrari, Casarin 6, Bortolani 14, Davis 10, Rosselli, Pini 2, Anderson 18, Udom, Sanders 3. All. Ramagli,

Napoli: Zerini, Howard 9, Young 4, Michineau 4, Dellosto, Bamba ne, Uglietti 12, Williams 19, Stewart 21, Wimbush 18, Grassi ne, Matera ne. All. Pancotto.

Ottopagine.it