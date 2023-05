IL PUNTO SULLA A dopo il 34esimo turno – Juventus, corsara a Bergamo, sale al secondo posto, il Napoli festeggia lo scudetto battendo la Fiorentina

Ad eccezione degli ultimi tre posticipi di serie A, che si giocano oggi. nel Monday Night, si è conclusa la 34esima giornata di campionato che ha registrato, il sorpasso della Juve sulla Lazio, dopo il successo ,in casa dell’Atalanta ,per 2 a 0. Almeno per ora, i bianconeri sono secondi in classifica, in solitaria, con due punti in più dei biancocelesti. Nelle altre partite della domenica, il Napoli ha festeggiato lo scudetto, battendo, al Maradona, la Fiorentina per 1 a 0, grazie ad un rigore trasformato dal capocannoniere del torneo, Victor Osimhen che raggiunge quota, 23 reti. Vittoria importantissima, in chiave salvezza, del Verona a Lecce per 1 a 0, mentre hanno diviso la posta in palio il Torino e il Monza, in virtù dell‘1 a 1 finale. Questa sera, dunque, si disputeranno tre gare: Udinese – Sampdoria, Empoli – Salernitana e Sassuolo Bologna.