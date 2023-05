Festa scudetto, Francesco Siviero, Angelo Forgione e Diego Chiaiese a ‘Calcio Napoli 24 Live’

Francesco Siviero, con Luciano Spalletti allo Spezia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Sono stato spettatore di episodi di razzismo. Nel nostro settore non ci sono regole e per questo tutti si sentono liberi. Non se ne può più di queste cose. Spalletti? L’ho sentito per messaggio, stavo riflettendo su cosa avesse fatto: un qualcosa di allucinante senza Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz. Una squadra che ha perso esperienza e qualità ma ha rivalutato alcuni calciatori, dominando una stagione intera. Una valutazione attenta dei calciatori, dominio e nuova linfa sotto l’aspetto economico. Consigli a Luciano? Farebbe il contrario di quello che gli direi. Non è un problema economico ma una questione di progetto. Giuntoli? Il Napoli ha un’organizzazione internazionale e se dovesse andare via, sarà sostituito in maniera adeguata. I calciatori saranno stati seguiti dallo scouting e il Napoli calcio saprà cosa fare”.



Angelo Forgione è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha dato una lezione a tutta la piazza dimostrando che nessuno è indispensabile tra allenatori, calciatori e direttori. Il modello De Laurentiis deve insegnare a tutto il calcio italiano ed internazionale. Sorrido quando sento dire che il calcio è solo lo sport, non lo è stato dal prinicipio perchè nasce come qualcosa che doveva frammentare le proteste degli operai nei confronti degli industriali della prima rivoluzione industriale inglese. Il calcio è politica, sociologia, è un fenomeno di massa. Chi crede sia solo uno sport sbaglia clamorosamente. Tricolore capovolto in Curva? E’ un messaggio politico intriso di storia d’Italia. Dal punto di vista sociologico sappiamo quanto i napoletani devono subire un certo tipo di discriminazione senza però essere vittimisti. Questo messaggio manifesta intanto quale è la storia d’Italia, quando si parla di bottino di guerra ci leggo una rivalsa storica. Questo scudetto rovesciato perchè rovescia l’Italia. La fras campioni in Italia ci fa capire come Napoli sia una città nazione, una città che sente la propria identità e la distacca da quella nazionale. In questi giorni Napoli ha dato una grande prova seguendo tutte le raccomandazioni. E’ stata una festa di popolo che ha travolto anche chi non è di Napoli, pur vivendo una continua reiterazione di questi festeggiamenti non ho visto persone avvertire paura. Qualcosa è successo ma parliamo di una questione criminale che non c’entra nulla con la festa scudetto”.

Diego Chiaiese, di Zebby Animation, tra gli organizzatori della festa scudetto al Maradona, voluta dal presidente De Laurentiis, e organizzatore di feste per bambini, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Abbiamo organizzato tanti eventi con il Napoli. Qualche mese fa ho pensato di preparare qualcosa di diverso e quindi abbiamo dato vita alla mascotte. Decibel Bellini ci ha invitati e abbiamo fatto animazione e festa. C’erano tutti con le famiglia, anche il Cholito Simeone con il papà. La barca vista girare in città è stato la cosa più bella che ho visto. Cerchiamo di rendere le feste dei bambini divertenti e da oggi anche legate all’emozione dei colori azzurri. Mi occupo anche delle feste familiari dei calciatori. Reina era quello che più di tutti faceva feste, avendo anche 5 figli. La festa è solo iniziata, non sappiamo nel dettaglio ma so che Di Lorenzo vorrà invitare, come il mister, tutti a cena. Ci saranno tante feste”.