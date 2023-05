ANTEPRIMA PARTITA MONZA vs NAPOLI – Azzurri in Brianza senza tifosi al seguito

Domenica pomeriggio, il Napoli già Campione d’Italia, per la 35esima giornata di serie A, sarà ospite del Monza di Silvio Berlusconi. Purtroppo, i tifosi azzurri non potranno seguire i loro beniamini perchè la trasferta è stata vietata dal Casms dopo la riunione di ieri, in mattinata: troppo alto il rischio di incroci pericolosi tra sostenitori di altre squadre sull’ autostrada. Gli scontri tra la tifoseria napoletana e romanista sono ancora un triste ricordo. Pertanto, per precauzione le autorità hanno deciso di non far partire l’esodo dei tifosi partenopei alla volta di Monza. Ma veniamo alla gara: la formazione di Raffaele Palladino, in questa stagione, ha compiuto un autentico miracolo sorprendendo tutti. I brianzoli, difatti, hanno già raggiunto la salvezza, con largo anticipo, cosi come gli ospiti che si sono cuciti lo scudetto sulle maglia ben cinque giornate prima del termine del campionato. Dunque, sarà una partita che non avrà ripercussioni sulla classifica, per cui è facile aspettarsi grande spettacolo e gol. Riguardo agli uomini che scenderanno in campo al Brianteo, l’allenatore del Monza, peraltro napoletano, si affiderà al consueto modulo 3/4/2/1, con Di Gregorio tra i pali e Mota unica punta; l’attaccante portoghese è finalmente ritornato al 100% della forma fisica ed intende contribuire con i compagni a concludere nel migliore dei modi questo primo torneo in massima serie. Nel Napoli, come già riferito qualche giorno fa, non ci potrà essere Lozano, per il messicano stagione terminata, visto che si prevede uno stop abbastanza lungo. Al suo posto Matteo Politano. Come successo con la Fiorentina, Spalletti potrebbe optare per un piccolo turnover per dare spazio a chi ha giocato meno ma non lascerà in panchina i giocatori migliori come Lobotka, Kvaratskhelia, Osimhen. A centrocampo dovrebbe tornare dal primo minuto Zielinsky. Vediamo quindi i due possibili schieramenti di domenica:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Izzo, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Sensi; Mota. All. Palladino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Passiamo, quindi, alle statistiche e alle curiosità di questo match; le due contendenti si sono affrontate tra serie A, B e Coppa Italia, solo in 13 occasioni. Il bilancio è di 6 successi dei partenopei, cinque risultati nulli e due vittorie per i brianzoli. L’unico precedente in serie A risulta quello del girone di andata, quando i ragazzi del tecnico toscano si imposero con un perentorio 4 a 0, al Maradona. Per la cronaca, i padroni di casa, soltanto una volta, hanno fatto loro il match, nelle ultime sette gare di campionato, era il 30 maggio 1999, si giocava in B ed il risultato fu di 2 a 1 con i gol di Mario Lemme e Massimo Oddo, per il Monza e di Francesco Turrini, per il Napoli. Infine i partenopei, nelle recenti cinque partite disputate a Monza, tutte in cadetteria, ha ottenuto due vittorie tre pari.