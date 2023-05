COPPE EUROPEE – Serata in chiaroscuro per le squadre italiane, vince solo la Roma

Una serata in chiaroscuro, ieri, per le nostre formazioni. Una vittoria, un pari ed una sconfitta, questo il bilancio delle squadre italiane, impegnate nel giovedì delle semifinali di andata delle Coppe Europee. Infatti, in Europa League c’è stato il successo di misura della compagine giallorossa di Mourinho, contro il Leverkusen, all’Olimpico ed il pareggio, peraltro in extremis della Juventus, allo Stadium, per 1 a 1 con gli spagnoli del Siviglia. Infine in Conference League, la Fiorentina ha perso in casa ad opera degli svizzeri del Basilea. Giovedì prossimo le gare di ritorno.