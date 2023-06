Napoli, si va verso il via libera per Giuntoli

La stagione 2022-2023 è stata ricca di soddisfazioni per il Napoli. Non solo la vittoria dello scudetto, ma anche i quarti di Champions League rispecchiano l’ottimo lavoro fatto da Giuntoli negli ultimi anni per costruire la squadra

Ora però il futuro del direttore sportivo è incerto: il punto sulla situazione.

Il presidente del Napoli sta cominciando a ragionare sulla possibilità di lasciare andare Giuntoli. Il ds del Napoli infatti avrebbe un altro anno di contratto, ma De Laurentiis potrebbe anche decidere di liberarlo prima.

De Laurentiis e Giuntoli si incontreranno nei prossimi giorni e si va verso un via libera. Resta da capire a quali tempi e a quali condizioni, ma oggi il presidente del Napoli è apparso molto più morbido sul dare l’ok al via libera del direttore sportivo

Gli acquisti voluti da Giuntoli sono stati alla base dei recenti successi del Napoli. Da Di Lorenzo a Lobotka, passando per Anguissa, Kim e Zielinski. Senza contare due dei migliori giocatori della stagione appena terminata: Osimhen e Kvaratskhelia.

GianlucaDiMarzio.com