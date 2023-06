SSCN – Giuntoli sarà liberato ma non sarà sostituito da nessuno, De Laurentiis farà il mercato estivo coadiuvato dal genero, da Mantovani e Micheli

Il caso Giuntoli sembra essere ormai vicino alla parola fine. Il Ds sarà liberato da De Laurentiis, malgrado abbia un altro anno di contratto. La sua destinazione è Torino, sponda bianconera, come si sapeva da tempo. Tuttavia non ci sarà alcun sostituto che prenderà la sua eredità. A prendere le redini in mano infatti, lo stesso presidente del Napoli che ha già scelto, da solo, il nuovo allenatore ed è al lavoro per il mercato estivo. De Laurentiiis sarà assistito dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli e dallo staff tecnico che collaborava con Giuntoli, ovvero Mantovani, Micheli e il genero Antonio Sinicropi, appena diplomato direttore sportivo. Come ha fatto intendere, ieri, nel corso della presentazione dell’allenatore Garcia, il patron azzurro ha un piano ben preciso, quello di trattenere Osimhen, allungandogli il contratto, sempre che non giunga in società una proposta indecente a cui non si potrà rinunciare per il bene del Napoli. Quindi, bisognerà trovare un difensore centrale all’altezza di Kim, in procinto di accasarsi in Germania.