Calciomercato azzurro – Kevin Danso, difensore centrale del Lens in pole position per rimpiazzare il coreano Kim

La priorità assoluta del prossimo calciomercato azzurro è quella di trovare un sostituto degno di prendere l’eredità di Kim, autentica rivelazione dell’anno, in serie A, assieme a Kvaratskhelia. Due nomi che nessuno conosceva che, invece sono stati i protagonisti del terzo scudetto del Napoli. Ora il coreano, causa clausola rescissoria, sarà acquistato, probabilmente, dal Bayern Monaco che verserà nelle casse del club partenopeo, ben 58 mln di euro, dando adito ad una plusvalenza straordinaria, dal momento che il Napoli lo prese, l’estate scorsa, per soli 18 milioni di euro. Al momento, in cima alla lista dei desideri della società vi è il nome del difensore austriaco in forza al Lens, Kevin Danso, classe 1998 ma anche il giovane Scalvini dell’Atalanta e Itakura del Gladbach piacciono molto a Garcia. Ma chi è Danso: eletto quale miglior giocatore della Ligue 1 di quest’anno, dal giornale Guardian, il centrale austriaco nato da genitori ghanesi, è senz’altro il modello del difensore moderno, grazie alla sua velocità ed al suo possente fisico, poi è molto forte sui palloni alti. Quest’ultimo si è rivelato un perno fondamentale nella difesa del Lens guidato da Franck Haise, giunto secondo nel campionato transalpino, con un solo punto di distacco dal PSG campione di Francia. Il suo debutto nel calcio che conta avvenne nella stagione 2017 /18, allorquando indossò la casacca dell’Augsburg, primo club a credere in lui, al punto di fargli firmare un vero contratto da professionista. Il suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 15 milioni, cifra abbordabilissima per il club partenopeo. Tuttavia, onde evitare un’asta che potrebbe far lievitare di molto il prezzo, occorre fiondarsi immediatamente sul calciatore.