Calciomercato – A Napoli tiene banco la questione Osimhen, i tifosi sfogliano la margherita, resta, non resta

A Napoli, tutti i riflettori sono puntati su Victor Osimhen, la questione cessione, ormai tiene banco da diversi giorni. Il bomber azzurro, miglior attaccante africano, in assoluto nel nostro campionato, ha disputato una stagione straordinaria, aggiudicandosi anche il titolo di capocannoniere di Serie A con 26 reti, il che ha suscitato l’attenzione dei maggiori club europei che non badano a spese. Come spesso è accaduto il Psg, che sta per perdere Mbappè, intende fare la spesa a Napoli ed è piombato sul nigeriano, offrendo al giocatore un ingaggio da favola e al club partenopeo una cifra che si aggira oltre i cento milioni di euro. De Laurentiis vorrebbe trattenere l’attaccante su cui punta moltissimo il neo allenatore Garcia, tuttavia, qualora giungesse un’offerta irrinunciabile, bisognerebbe, per forza, tenerla in considerazione. La società partenopea avrebbe già proposto al giocatore un rinnovo di contratto con prolungamento fino al 2027, con un forte adeguamento dello stipendio, fuori dalle regole in vigore. Per la cessione, però, non verranno mai considerate offerte al di sotto dei 140/150 milioni. Si sarebbe pure pensato di mettere nel nuovo contratto una clausola da esercitare dall’anno prossimo, molto più abbordabile, diciamo intorno ai cento milioni, che potrebbe convincere l’agente del giocatore e rendere, meno amara la sua cessione. Oggi come oggi, purtroppo il futuro del nigeriano è ancora molto incerto, a tal punto che i tifosi napoletani sfogliano la classica margherita domandandosi: resta, non resta!